Varios municipios de la Sierra Norte de Guadalajara llevan 10 días sin internet por la avería de una antena en el Alto Rey.

Eso ha dejado sin conexión a Cantalojas, Campisábalos, Galve de Sorbe, Somolinos o Villacadima y ha intensificado la sensación de abandono estructural que arrastra la comarca desde hace años.

A esta incidencia se suma otro problema: la falta de cobertura de Movistar.

El alcalde de Galve de Sorbe, Francisco Javier López, ha insistido en que esta avería "no ha sido un episodio aislado", sino una muestra más de una infraestructura "insuficiente y frágil" que no atrae precisamente a nuevos vecinos.

Durante estos diez días, algunos de los consistorios de la zona han visto paralizada su actividad, incapaces de tramitar documentación o prestar servicios ordinarios. Tampoco se ha podido teletrabajar y los mayores se han quedado sin teleasistencia.

Los negocios locales --hostales, restaurantes y pequeñas tiendas-- tampoco han podido operar con normalidad.

El regidor denuncia recurrentes cortes de luz, fallos en datos móviles, telefonía e interrupción de la fibra óptica. Reivindica inversiones básicas en la comarca para poner fin a esta problemática y garantizar la cobertura móvil, el suministro eléctrico y la conectividad digital de forma continuada.

Mientras tanto, la Sierra Norte sigue sufriendo un aislamiento tecnológico que repercute de forma directa en el empleo, la economía local, la seguridad de los mayores y la vida diaria de unos pueblos.