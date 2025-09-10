UGT y CCOO reivindican en la calle la reducción de la jornada laboral

Más de 200 delegados sindicales de UGT y CCOO se han concentrado en la mañana de este miércoles 10 de septiembre ante la antigua Subdelegación del gobierno de Guadalajara para reivindicar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas.

Este miércoles por la tarde se votan en el Congreso las tres enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox y Junts, el partido de Carles Puigdemont, al texto y las tres formaciones suman una mayoría suficiente para tumbar la medida y que esta no siga su tramitación en la Cámara Baja.

Concentración de UGT y CCOO en Guadalajara reivindicando la reducción de la jornada laboral | Onda Cero Guadalajara

Los sindicatos defienden que la jornada de 40 horas (que data de 1982) necesita una actualización a los nuevos tiempos.

Juan José Pendás, secretario general provincial de UGT Guadalajara, ha destacado que se ha comprobado que "en los países en los que se ha aplicado esta reducción de jornada, se ha producido un aumento de la productividad, por no hablar de la conciliación de la vida familiar, super importante en los tiempos que vivimos". Ha añadido que los sectores más afectados por la reducción de jornada "son aquellos donde las ganancias empresariales han subido más en los últimos meses".

Tanto UGT como CCOO acusan a las derechas "da igual con qué bandera, la de Cataluña o la de España” -ha dicho Javier Morales, secretario general provincial de CCOO Guadalajara, de defender los intereses económicos del capital y de las grandes empresas.

"Estamos luchando por los intereses de la inmensa mayoría de este país" -añade el secretario provincial de UGT, Juan José Pendás.

Los sindicatos están dispuestos a salir a la calle y a ir centro por centro de trabajo hasta que se apruebe la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero también anuncian que seguirán trabajando en otras medidas.

Javier Morales, secretario provincial de CCOO Guadalajara, insiste en que van a seguir exigiendo esta reducción de jornada y dos aspectos más: el registro horario real de la jornada -"la gente hace horas por encima de lo que tiene pactado en convenio"- y la desconexión digital -"a través de whatsapp nunca acaba sus jornadas"-.

Detalla que la patronal y "aquí (Guadalajara) en particular, el comercio y la hostelería no están por la labor porque supondría un problema.

La reducción de la jornada laboral afectaría a todos los sectores, aunque en el de Logística en la provincia -señala Morales- "supondría la reducción de 100 horas en la jornada. Las tres medidas tendrán que salir y vamos a mover la calle para que esto suceda" .