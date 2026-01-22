El TSJCLM insta a la Junta a la "inmediata ejecución" de la sentencia sobre el Fuerte de San Francisco de Guadalajara

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha insta a la Junta a ejecutar de manera inmediata la sentencia sobre el Fuerte de San Francisco que obliga a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo de este enclave histórico de la ciudad.

Tras sendos recursos interpuestos por el Ayuntamiento y del grupo de oposición AIKE, para reclamar la ejecución del fallo judicial de 2017 que debería haber entrado en vigor en 2018.

Este auto da al Gobierno regional un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería (para las escuelas municipales) y de la 'Nave de Forja' (para biblioteca municipal) y un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la Plaza Bejanque 9.

Alfonso Esteban, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, lo ha calificado como un "triunfo para el Ayuntamiento de Guadalajara y sus vecinos" y ha valorado que el consistorio tenía razón tras años de incumplimiento por parte del Gobierno regional.

Representantes de Aike en el entorno del Fuerte de San Francisco de Guadalajara | EP

El Grupo Municipal Aike de Guadalajara han calificado el auto de "contundente y de buena noticia" para la ciudad.

Su portavoz Susana Martínez ha destacado que es un tema que lleva atascado 20 años y redunda en el interés general más allá del rifirrafe entre PSOE y PP.

El delegado de Cultura de la Junta en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, ha avanzado que corresponde a la Consejería y será el gobierno regional el que ponga en marcha la maquinaria señalando que están obligados a cumplir las resoluciones judiciales.