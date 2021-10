Las tarifas del Trasvase Tajo Segura no se ajustan a la normativa

Un estudio encargado por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía al grupo de investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha determinado que el Levante paga el precio del agua del Trasvase Tajo-Segura a 13 céntimos de euro el metro cúbico en vez de a 18,15 céntimos, que es el coste que tendrían que pagar de acuerdo a la actualización del IPC.

A la vista de los resultados del estudio, desde la Asociación de Municipios Ribereños han exigido la actualización de cuotas para acabar con los privilegios de este territorio a costa del resto.

Un estudio centrado en la evolución, en el tiempo, del precio de las aguas trasvasadas, en el que, de acuerdo a la revisión de las tarifas por el agua que debe pagar el Levante, "las subvenciones no se han recuperado" y donde se contempla que desde 2014 no se ha actualizado la tarifa y no se cumple la normativa básica del trasvase ni las directrices económicas de la Directiva Marco del Agua.

Dicho estudio recoge, además, que si bien los regantes empezaron pagando 4 céntimos por metro cúbico de agua y 6 céntimos por agua de abastecimiento, cantidades que se han incrementado a 13 y 20 céntimos, lo que deberían pagar si se hubiera actualizado el IPC en estos 40 años sería de 18,5 céntimos y 17 céntimos por metro cúbico de agua, respectivamente, lo que se traduce en un descenso en las tarifas que pagan según los datos que ha aportado la directora de la cátedra del Tajo en la UCLM, Beatríz Larraz.

Así, por cada 100 euros que se pagaban por el agua en 1981, hoy pagan 332 por riego y 339 por abastecimiento cuando lo que tendrían que pagar sería 808 euros de media (una subida de un 700%), ha añadido Larraz, para quien la diferencia es "abismal".