Satisfacción en Guadalajara por el primer encierro por el casco histórico

Emoción y satisfacción por el resultado del primer encierro de Guadalajara que ha cambiado este año su recorrido.

Ha recorrido la calle Mayor pasando por las plazas del Jardinillo, Santo Domingo, Capitán Arenas hasta la Plaza de Toros.

El encierro se ha desarrollado sin incidentes excepto por un traslado al Hospital de Guadalajara por una caída en la calle Capitán Arenas.

5 toros han tardado 3 minutos 8 segundos en completar los 850 metros desde los corrales en el Mercado de Abastos hasta el Coso de las Cruces por un astado rezagado que ha tardado un minuto más que sus hermanos en entrar en toriles.

El sexto toro de la ganadería El Capea se ha resistido en la salida a las 8.00 horas en corrales y no ha salido por motivos de seguridad.

Así lo ha destacado Santiago López, concejal de Festejos, que lo ha calificado de "encierro histórico, modélico y rápido".

"Estamos muy contentos porque todo ha salido según lo previsto".

De izquierda a derecha: David de Diego, Jefe de Protección Civil, Santiago López, concejal de Festejos y Chema Antón, concejal de Seguridad de Guadalajara | EP

Más de 200 efectivos han velado por la seguridad en un operativo formado por Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y decenas de voluntarios.

Los 6 toros de la ganadería de 'El Capea' se lidiarán a las 18 horas.

El objetivo es que los encierros de Guadalajara sean declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ahora lo son de Interés Turístico Regional.