Los Ribereños estudian recurrir el envío de 168 hm3 fuera del Año Hidrológico

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía estudiará si recurre judicialmente la decisión de trasvasar a Levante fuera del año hidrológico 168 hectómetros cúbicos que no pudieron enviarse por la rotura del canal en agosto

Incluyen los 27 hm3 del mes de septiembre correspondientes al Nivel 2 de trasvase.

Así fue aprobado este martes en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

"Creemos que lo aprobado este martes vulnera la ley de una forma flagrante y deja en papel mojado las reglas de explotación; por eso vamos a estudiar recurrir la decisión y pedir medidas cautelares inmediatas" -asegura Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños.

El 30 de septiembre concluía el Año Hidrológico. Según la normativa vigente, -subrayan desde la Asociación de Municipios Ribereños- los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente, salvo en excepciones que actualmente no se dan.

"No existe ninguna situación catastrófica ni de extrema necesidad -explica Borja Castro- Tan solo en este año se han trasladado 321 hm3 ya. Es la media histórica de envíos y equivale al consumo de una ciudad como Madrid durante dos años. El Tajo necesita reglas claras que cumplan con el fallo de esas 6 sentencias".

Los ribereños lamentan el año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación que habrían supuesto este año una notable reducción del volumen trasvasado.

El ejercicio que concluye encadena dos años húmedos consecutivos, con aportaciones en este último de 1.215 hm³, un 77% superiores a la media de la última década.

Sin embargo, a pesar de esta excepcionalidad, apenas han llegado al 50% de su capacidad.