Reclaman soluciones a las deficiencias de uno de los centros para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara

El Gobierno regional ha pedido una Comisión de Seguimiento Extraordinaria para el próximo lunes ante los problemas que se están dando en el Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara que financia la Junta de Comunidades y gestiona el Ayuntamiento de Guadalajara.

Así lo ha comunicado este miércoles la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha señalado que ya se envío en agosto un escrito y que se mantuvo una reunión en la que se comprometieron a buscar soluciones que no han llegado.

Susana Martínez, portavoz de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara | OCG

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Municipal AIKE, Susana Martínez, ha denunciado la falta de personal y de psicóloga durante meses.

Añaden problemas para manutención diaria, la adquisición de productos básicos de higiene, material escolar para los niños, traslados, ayudas para iniciar una nueva vida y deficiencias en el edificio.

Aike pide al Ayuntamiento que garantice el funcionamiento del servicio, cumpla su misión de control y realice un requerimiento a la empresa para que garantice "un servicio público que afecta a una población muy vulnerable".

Explican que la empresa gallega adjudicataria de la gestión (desde enero), Alvalop, no tiene experiencia previa en el sector pero sí un historial con múltiples denuncias por impago a trabajadores y está implicada en la Operación Cátedra por presunto fraude fiscal en subvenciones de cursos de formación.

El Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara cuenta con 10 trabajadoras, plazas para 11 mujeres y 20 menores.