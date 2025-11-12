Reabre el Centro Social El Alamín tras su rehabilitación integral

El Centro Social Alamín vuelve a retomar su actividad tras su rehabilitación integral.

Hoy la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presidido el acto de reapertura acompañada de un nutrido grupo de vecinos tras 11 meses y medio de obras.

La regidora ha destacado su reforma para modernizarlo, acondicionarlo y hacerlo más accesible y sostenible, como ya se ha hecho con los centros sociales de La Amistad y Cifuentes y se está llevando a cabo en otros tres que estarán disponibles en los próximos meses. Se enmarca en el plan de modernización de todos los centros sociales de la ciudad, que alcanza casi tres millones de euros.

El concejal de Infraestructuras, Santiago López, ha destacado la apuesta por las personas del equipo de gobierno municipal. La inversión de 174.240 euros, que ha procedido de fondos europeos EDIL, ha permitido obtener el máximo nivel de eficiencia energético para el centro que ha pasado de la calificación E a la A.

Se ha mejorado la accesibilidad, la climatización, la iluminación LED con sensores y control inteligente de consumos. También se ha renovado el mobiliario o procedido al aislamiento en cubiertas y fachadas e impermeabilización de cubierta.

Acto de reapertura del Centro Social Alamín de Guadalajara | Ayuntamiento de Guadalajara

La presidenta de la Asociación de Vecinos El Alamín, Margarita Martínez, que ha batallado especialmente para conseguir esta reforma integral, ha mostrado la felicidad del barrio con el lavado de cara y mejora de su centro social en el que en el pasado ya estaban acostumbrados a las goteras.

Margarita ha señalado que el emblemático Centro Social Alamín reiniciará su actividad habitual a partir del próximo lunes 17 de noviembre; una actividad que sirve de apoyo y nexo de unión entre los vecinos creando una auténtica red de solidaridad y convivencia.