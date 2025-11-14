El principal acusado del triple crimen de Guadalajara ha confesado ser el autor de las muertes

Fernando, el principal acusado del triple crimen de Chiloeches, ha confesado que fue el autor de las muertes y ha pedido perdón a las víctimas y a los otros dos procesados.

Ha declarado sentirse profundamente arrepentido por lo sucedido.

Ha relatado que no tenía intención de matar a nadie, que drogado (“metí el hocico” en la bolsa de cocaía que llevaba) entró en la casa armado con una bayoneta con la intención de robar todo lo que pudiera pues debía dinero a “gente chunga”.

Respondió al ataque del padre que era fuerte en el dormitorio del matrimonio a oscuras, pero que no recuerda muchas cosas de esa noche. Tampoco la agresión a la madre y la hija.

“Estaba histérico, loquísimo. Le di a todo lo que se movía y gritaba. Si no hubiera consumido no lo habría hecho”.

Ha reconocido que consumía a diario alcohol, hachís, cocaína y MDMA; también haber incendiado la casa y haberse quedado dentro rebuscando sin ser consciente de haber iniciado el fuego.

Tampoco recuerda haber perdido el móvil en la cama del matrimonio de la vivienda.

El principal acusado ha intentado exculpar a los otros dos acusados señalando que Cristian no sabía nada y que David solo le llevó en coche al lugar de los hechos pero sin decirle qué iba a hacer.

Cristian, novio de la hija fallecida, ha negado su participación en los hechos señalando que no facilitó información y que únicamente hablaron del tema en una reunión entre amigos porque su suegro le regaló un reloj por su cumpleaños y sus amigos lo vieron y su novia Laura comentó que su padre tenía una colección de relojes en casa.

David, el último de los acusados en declarar, ha reconocido que llevó a Fernando en coche a la vivienda. Ha negado que el robo estuviera pactado y ha explicado que le delató porque lo que hizo fue algo grave y horroroso.