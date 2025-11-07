Primera visita de operadores logísticos a la Terminal Port Tarragona Guadalajara-Marchamalo

Port Tarragona ha realizado la primera visita comercial a las instalaciones en la Terminal Guadalajara-Marchamalo

Una treintena de operadores ferroviarios y cargadores conocieron las oportunidades intermodales y de conectividad entre el centro peninsular, el Mediterráneo y Europa que ofrece esta nueva plataforma logística.

La visita se ha llevado a cabo este jueves, un día después del acto de recepción de las obras, que ha marcado la finalización oficial de los trabajos de construcción de la infraestructura.

La visita comercial ha contado con una primera presentación por parte del operador inmologístico Montepino, quien ha presentado sus activos logísticos a la zona. Después, el equipo comercial de Port Tarragona ha explicado las principales ventajas competitivas que ofrece la nueva terminal ferroviaria en materia de intermodalidad, conectividad y superficie logística disponible.

La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo es un proyecto "clave" dentro de la estrategia de Puerto Tarragona para consolidarse como hub logístico de referencia en el Mediterráneo.

Las mercancías se podrán transportar desde la nueva terminal hasta el puerto tarraconense en solo 6 horas.

La nueva terminal -que ha supuesto una inversión de más de 28 millones de euros- está concebida como una plataforma ferroviaria "moderna, flexible y eficiente". Ocupa una superficie de 152.500 metros cuadrados dentro del complejo logístico de Puerta Centro-Ciudad del Transporte, un polo logístico de 4 millones de metros cuadrados en el cual ya hay establecidas empresas líderes de sectores como la logística, la automoción, la química o la distribución.

Tiene capacidad para gestionar 100.000 UTI anuales. Cuenta con un total de seis vías, tres de ellas operativas de 750 metros y tres vías más para recepción y expedición, así como doblo acceso ferroviario, desde Madrid y desde Zaragoza.

Uno de los grandes atractivos de la nueva plataforma logística son las sinergias que propiciará entre el Corredor de Henares, el Corredor del Ebro y el Corredor Mediterráneo, que facilitarán el tráfico de mercancías entre la península y el resto de Europa, gracias a la coordinación de Port Tarragona.