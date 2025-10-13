Preocupa la situación del juzgado de Guadalajara encargado de los casos de violencia machista

"Preocupa sobremanera" la situación del juzgado de Guadalajara con competencia en violencias contra la mujer. Así lo ha expreado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray.

En una entrevista a Europa Press, Astray, ha explicado que se ha intentado tramitar otro nuevo refuerzo en esta instancia, pero está resultando complicado, porque primero "tiene que haber un compañero dispuesto a suplir voluntariamente ese juzgado" y hacerse cargo a la vez de los suyos propios.

Con este escenario -ha detallado María Pilar Astray- se está intentando localizar a un candidato o candidata por tercera vez pues a los dos anteriores no se les ha dado el visto bueno.

"Hemos publicado más de una vez los candidatos que se presentaban, pero tenían sus órganos muy sobrecargados, y por eso el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial no es favorable".

Ahora toca que la Inspección de luz verde una vez valore las condiciones del juzgado del que el candidato es titular, para ver si se le pudiera relevar de sus actuales funciones.

Aún así la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha mantiene el optimismo.

"Es un juzgado muy sobrecargado con arreglo a la propia sustitución de sus asuntos, y además hay más violencia. Hasta el 31 de diciembre no tendremos plaza especializada, por lo que este refuerzo se necesita más", ha concluido.