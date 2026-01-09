El personal de reparto de Correos en Marchamalo inicia huelga indefinida por recortes en la plantilla

El personal de reparto de la Oficina de Correos de Marchamalo han iniciado este viernes una huelga indefinida para protestar por la precariedad laboral en la que se encuentran tras la supresión de una plaza.

La plantilla actual: dos carteros de Marchamalo y otros tres rurales que hacen el reparto en otras 15 localidades del entorno -como Viñuelas, Fuente La Higuera o Usanos- han tenido que asumir un recorrido de 16 kilómetros que un compañero que se jubiló hace ocho meses hacía en moto.

Ascensión López Marín, Secretaria Provincial de CCOO Correos Guadalajara, denuncia la sobrecarga de trabajo que está sufriendo el personal en una situación más precaria para los que han pedido una evaluación de riesgos psicosociales.

Desde el sindicato reclaman soluciones. Sostienen que se está dando prioridad a la paquetería y hay cartas con citas médicas o tarjetas bancarias que se están quedando sin repartir.

Desde Correos -asegura la Secretaria provincial de CCOO- no tienen intención de cubrir esta baja por jubilación ni otras de la provincia.

De momento cuentan con el apoyo del alcalde de Marchamalo y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban. Les ha recibido y ha enviado una carta al presidente de Correos y de la SEPI.

La previsión es que la población de Marchamalo sume mil habitantes más en año o año y medio.

CCOO denuncia además que la situación del personal y del servicio de Correos también va a peor en toda la provincia incluida la capital.