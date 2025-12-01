Page pone la primera piedra de la plataforma de ID Logistics en Tórtola de Henares

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto hoy la primera piedra de Guadalajara ID Logistics en el polígono

Pulsar Logistics Park de Tórtola de Henares, un proyecto que superará los 100 millones de euros y que, además de impulsar la actividad económica local, busca convertirse en una referencia logística en el país.

Será una nueva plataforma logística de 80.000 metros cuadrados que se convertirá en motor de crecimiento económico, innovación y sostenibilidad.

Así ha definido el proyecto, el CEO de ID Logistics Iberian, Jérôme Jacek, quien ha explicado que la colocación de esta primera piedra "simboliza una apuesta clara por el futuro".

ID Logistics gestiona 375 centros en 18 países y ya cuenta con otras sedes operativas en la provincia como las de Alovera y Cabanillas del Campo.

En sociedad con Pulsar Propierties e ID Logistics Real State, el proyecto en Tórtola de Henares incluirá una "innovación logística" diseñada para crecer, pues el campus funcionará "bajo un modelo multicliente flexible, capaz de adaptarse a picos de actividad y a sectores con necesidades muy específicas".

Por su parte, Emiliano García-Page, ha destacado la importancia del sector logístico en la región y en la provincia de Guadalajara, que está en "permanente reestructuración y que emplea a mucha gente, a gente joven y a muchas mujeres".

El presidente autonómico ha puesto de manifiesto la buena relación, que el Ejecutivo que preside, tiene con el mundo empresarial y ha avanzado que el 18 de diciembre, -al día siguiente de la aprobación de los presupuestos- se firmará el acuerdo con empresarios y sindicatos hasta el 2030 para movilizar 15.000 millones de inversión público-privada.

El Pulsar Logistic Park Tórtola -donde se ubicará ID Logistics- contará con 436.000 m² de superficie neta distribuida en ocho parcelas.

Es un gran polo de expansión para el municipio y como ha destacado Ana Isabel Monge, alcaldesa de Tórtola de Henares, con esta primera piedra "se inaugura un tiempo más próspero para la comarca".

Guadalajara no deja de crecer y se consolida como hub logístico, clave en España concentrando el 25% de esta actividad a nivel nacional generando entre 25.000 Y 30.000 empleos directos e indirectos.

Actualmente operan entre 110 y 115 empresas logísticas en la provincia, muchas de ellas con proyección internacional.

Tórtola de Henares, Fontanar, Horche, Alcolea del Pinar y Torija se perfilan como polos de expansión.