Page pide el Grado de Derecho para el futuro campus de la UAH en Guadalajara

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado esta mañana las obras de construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá que acogerá a unos 4000 alumnos y estará operativo en 2027.

Cuentan con una inversión de 54 millones de euros, están al 60% de ejecución y estarán terminadas previsiblemente a finales de 2026.

El edificio del antiguo colegio de las Cristinas será el principal. Pero además contará con otro edificio de tres plantas de 12 aulas para mil estudiantes que se levanta sobre un parking subterráneo previsto para unas 350 plazas a lo largo de 4.000 m2.

Este campus también dispondrá de un auditorio para 450 plazas.

Durante la ejecución de las obras se han tenido que llevar a cabo numerosos trabajos arqueológicos por el hallazgo de varios centenares de enterramientos pertenecientes a una necrópolis tardomedieval.

García-Page en su intervención durante su visita a las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara | JCCM

En su intervención, Page ha lanzado la propuesta a la Universidad de Alcalá (UAH) para que inicie los trámites de cara a la implantación del Grado de Derecho y el Máster de Acceso a la Abogacía en Guadalajara.

Estos estudios se sumarían a las titulaciones ya previstas de Ingeniería Industrial con especialización en Logística e Ingeniería biomédica.

Se incluirían en el próximo contrato programa de financiación plurianual que se negociará y firmará en el presente año.

El presidente ha resaltado la importancia de la universidad pública, de su "dinámica investigadora" reafirmando su compromiso de financiación al tiempo que ha hecho referencia a los recortes del gobierno de la Comunidad de Madrid.