Page inaugura en el Hospital de Guadalajara el nuevo Servicio de Medicina Nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado oficialmente el nuevo servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Guadalajara.

Se trata de un servicio que empezó a operar en el centro alcarreño el pasado lunes, pero no séra el único. Todos los hospitales de la región contarán con él.

Emiliano García-Page ha hecho estas declaraciones las Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha que ha inaugurado en la capital alcarreña.

Inauguración de las Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha en Guadalajara | EP

Por cierto, en relación con la estética Page ha contado que se operó de estrabismo y que supuso un gran alivio psicológico para él. Ese estrabismo fue consecuencia de que no ve por el ojo derecho desde que nació.

Ha destacado la importancia de esta medicina que ayuda, por ejemplo, a reconstruir las mamas de las mujeres que han perdido el pecho por mastectomía.

Se ha comprometido a "empujar" desde Castilla-La Mancha para que el Ministerio desbloquee las decisiones pendientes en este campo y se reconozca oficialmente esta especialidad médica a nivel nacional, dentro del Consejo Interterritorial de Salud, como una especialidad más dentro del territorio español.

García-Page también ha anunciado la renovación del convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte del que se beneficiarán más de 80.000 usuarios

El acuerdo se articula especialmente con el ámbito universitario, con la Universidad de Castilla-La Mancha y la de Alcalá de Henares, que cubre el campus de Guadalajara".

La Junta ha destinado más de 68 millones de euros a la inversión en desarrollo de transportes para viajeros.