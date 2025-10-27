Óscar Puente visita el Observatorio de Yebes que cumple 50 años

El Observatorio Astronómico de Yebes, cumple 50 años y este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presidido el acto institucional de aniversario con una visita a sus instalaciones.

Puente ha destacado los hitos de este observatorio que han convertido a España en potencia. Es el que más moléculas ha observado en el medio interestelar.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado que el gobierno ha duplicado la inversión en I+D entre 2018 y 2023. Ha detallado que la inversión en ciencia ha crecido un 50% hasta situarse en 22.379 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB. Y el empleo en este campo ha aumentado un 22%.

Por su parte, el director del Observatorio de Yebes, Pablo de Vicente, ha subrayado el éxito que supone haber empezado de cero.

Además en su Centro tecnológico se fabrican equipos avanzados para sondas de la NASA, ESA o computadores cuánticos.

Constituye un buque insignia de la ciencia española por su contribución a la astronomía, la geodesia espacial o la observación de la Tierra.

La celebración de su 50 cumpleaños se extenderá durante todo un año con más actividades. Tienen previsto un programa con ciclo de conferencias, visitas públicas, colaboración con Astroguada, concursos y también han elaborado un libro conmemorativo de este medio siglo.