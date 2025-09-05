El nuevo curso comienza en Guadalajara con cerca de 52.000 alumnos

El nuevo curso escolar arranca este lunes 8 de septiembre en Guadalajara con 51.826 estudiantes, un 13% de la población escolarizada en Castilla-La Mancha.

El delegado de Educación la Junta en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, ha mostrado satisfacción por el dato de escolarización en la provincia donde el 90% de los 127 centros educativos son públicos y el 10% concertados.

Este nuevo curso habrá en Guadalajara 3.826 profesores, 73 más para 37 alumnos menos.

Se reduce la ratio en primero de Primaria a 22 alumnos, frente a los 25 del curso pasado, medida que se irá extendiendo en los próximos años al resto de cursos de Primaria, mientras que en Bachillerato la ratio será de 32 alumnos por aula. La formación del profesorado también se consolida con más de 4.000 acciones formativas

En Educación Infantil se apuesta por la creación de nuevas escuelas con fondos europeos Next Generation. Actualmente hay 11 escuelas principalmente en zona rural y están a punto de abrirse 7 nuevas en las localidades de Cogolludo, Espinosa, Tortuera, La Riba de Saelices, El Pobo de Dueñas, Budia y Mandayona.

La gratuidad en educación infantil de 2 a 3 años se amplía a los municipios de hasta 10.000 habitantes.

Además aumentan a 5 las titulaciones de FP con un total de 94 y se espera llegar hasta los 1.400 alumnos más desde 2019 de un total de 5.977.

Y la primera matrícula universitaria del alumnado del Campus de Guadalajara será gratis.

La Junta ha invertido un 1 millón 100 mil en obras en centros educativos.

Además este curso escolar hay 70 comedores, 1 más en Almoguera y en 3 empiezan a cocinar in situ: en los colegios Badiel, Rufino Blanco y Torija.

El delegado de Educación ha destacado que no hay límite para las becas que llegarán a todos aquellos que cumplan los requisitos.

También el compromiso del gobierno regional para abrir o mantener escuelas desde los 4 alumnos en zonas con dispersión de población.

Fernández-Montes ha destacado el aumento en 10 puntos hasta el 45,3% de familias que utilizan el banco de libros. Con una inversión de 75€ al inicio de Primaria y 100€ en Bachillerato tienen garantizados los libros para toda la etapa.

Y como novedad ha anunciado la puesta en marcha de una escuela provincial de padres para asesorar a los progenitores en el educación de sus hijos con conferencias, coloquios o mesas redondas.