Los municipios afectados por la CHT volverán a reunirse con el gobierno regional en diciembre

Son ya 144 municipios, solo en Guadalajara, los que se han unido para exigir soluciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo para la limpieza de sus cauces y arroyos.

En torno al manifiesto impulsado por Jirueque se agrupan ya cerca de 160 localidades con apoyo de colectivos y asociaciones, no solo de Guadalajara sino también de Cuenca o Madrid.

Al margen de siglas políticas se han unido por una misma causa: agilizar los trámites con la entidad y para poner fin a las multas que siguen recibiendo.

A principios de diciembre volverán a reunirse con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con la que ya mantuvieron un primer encuentro el 29 de octubre en la sede de la Delegación de la Junta en Guadalajara.

Más adelante aspiran a verse con el presidente regional, Emiliano García-Page.

Por el momento, están detallando la situación de cada uno de los afectados para presentarla al Gobierno regional. Este ha tendido la mano a los municipios para reclamar a la CHT mecanismos más ágiles en autorizaciones y acondicionamiento de cauces.

El alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, el impulsor del manifiesto, ha mostrado su agradecimiento a la Junta por sumar sinergias para dar solución a la problemática que continúa.

Sanz asegura que la Confederación Hidrográfica del Tajo sigue multando, en ocasiones, con "sanciones desorbitadas" y sin dar soluciones al problema de limpieza de cauces y arroyos.

Les acusa de “soberbia e ineficiencia” y de tratar de dividirles al proponerles reuniones individuales y en Madrid.

"Los trámites administrativos deben ser lo que les importa. Han empezado a trabajar en Sigüenza y en Molina de Aragón, pero los municipios pequeños no hemos recibido respuesta".

El alcalde de Jirueque defiende que sea la Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo a su presupuesto, la que se encargue de la limpieza de cauces y no la Diputación de Guadalajara la que lo haga con cargo a los municipios.

El Ayuntamiento de Jirueque (46 habitantes) fue multado por la CHT con 2.600 euros (el 10% del presupuesto local) por romper una tubería del arroyo Tordelahija durante unos trabajos de desbroce.