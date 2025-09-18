Mondéjar decreta 3 días de luto tras la muerte del hombre corneado en sus fiestas

El Ayuntamiento de Mondéjar ha decretado 3 días de luto por la muerte del hombre de 37 años resultó herido en la suelta de la Plaza de Toros este jueves 17 de septiembre.

Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos.

Hoy era el último día de sus fiestas por lo que las actividades previstas desde las 11.00 horas de este jueves quedarán suspendidas hasta las 0.00 del domingo 21 de septiembre; día en el que se reprogramarán.

El alcalde de Mondéjar, José Luis Vega, ha mostrado su consternación y pesar por este fallecimiento.

Ha destacado que se hizo todo lo posible para salvar la vida del joven.

“La cogida fue contundente con varias cornadas y un grave traumatismo craneoencefálico.”

En Mondéjar se le consiguió reanimar y se procedió al posterior traslado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid donde fue intervenido; pero quedó en muerte clínica -ha detallado el regidor mondejano.