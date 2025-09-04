Más de 300 personas participarán en el dispositivo de limpieza durante las Ferias de Guadalajara

Más de 300 personas son las personas que integrarán el dispositivo de limpieza preparado para las Ferias y Fiestas de Guadalajara que arranca este fin de semana pues ya hay eventos como el concierto 'Locos por la música' en la Plaza de España.

Una de las novedades de este dispositivo será la limpieza a mano en el recorrido de los encierros.

David García, concejal Servicios Municipales de la capital alcarreña ha explicado que se realizará antes, durante los momentos previos del encierro y que será manual porque en la zona centro no se puede entrar con vehículos. "Después del encierro haremos unos baldeos en toda la zona centro" -ha detallado el edil.

El concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, ha presentado otra de las novedades del dispositivo de limpieza.

"Habrá un retén de 20 personas durante los fines de semana, unos trabajadores que se suman a las 105 personas que harán sus labores durante el resto de la Semana Grande tanto en la zona afectada por las Ferias como durante el resto de la ciudad", a las que se sumarán personas contratadas por el plan de empleo del Ayuntamiento de Guadalajara.

De la parte de limpieza viaria, serán más de 200 personas las que se repartirán en tres turnos de 24 horas para tener siempre atendida la ciudad, y habrá cerca de 400 puntos de recogida de residuos, entre contenedores, papeleras, que se han reforzado en la zona centro, y dispositivos aro en las farolas por toda la ciudad.

Vehículos y carritos de limpieza que participarán en el dispositivo de Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025 | Onda Cero Guadalajara

En el Chupinazo de Peñas está previsto que trabajen 25 efectivos en un dispositivo especial.

Se dispondrá de nuevos medios mecánicos de barrido y baldeo.

Además habrá 276 baños químicos, "que son casi 30 más que el año anterior", y cuatro camiones de baños deluxe ubicados en San Roque, La Concordia y Adoratrices.