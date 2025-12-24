La Junta estárá muy vigilante para que el Centro de Mujeres de Guadalajara no quede desasistido

La Junta estárá muy vigilante para que el Centro de Acogida a Mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara no quede desasistido

Aunque la financiación es del gobierno regional quien lo gestiona es el Ayuntamiento de la capital alcarreña que recientemente ha iniciado el proceso de resolución de contrato con la empresa adjudicataria Alvalop que empezó el pasado enero. Los incumplimientos han sido reiterados y se siguen produciendo como ha confirmado la delegada provincial de Igualdad en Guadalajara, Laura Gil quien ha mostrado su preocupación y ha asegurado que mantienen contacto continuo con el centro de mujeres para conocer de primera mano su situación.

La delegada de Igualdad en Guadalajara reclama al Ayuntamiento de la capital (gobernado por PP y Vox) que vele porque todas las necesidades del centro estén cubiertas hasta que finalice el proceso de fin de contrato con la actual empresa.

Si es necesario -ha señalado- que el mismo consistorio ponga el dinero necesario para cubrir las necesidades del centro porque la Junta ya lo ha aportado.