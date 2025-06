Una jornada analiza la crisis en el sector de la lavanda

El sector de la lavanda está en crisis. Los productores acumulan pérdidas que podrían ser insostenibles.

Para analizar la situación actual y buscar salidas con futuro ha tenido lugar este miércoles 11 de junio una jornada en Madrid que ha reunido a representantes de todo el sector convocada por la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales (ANIPAM).

Han estado presentes agricultores, investigadores, el sector de la industria y representantes de las administraciones de Castilla la Mancha, Castilla León, Comunidad de Madrid y Murcia.

Hay productores que ya han empezado a arrancar plantaciones de lavanda y lavandín (híbrido de lavanda y espliego).

Abelardo Carrillo, presidente de ANIPAM, ha asegurado a Onda Cero Guadalajara que trabajan a pérdidas desde hace al menos cuatro años.

"Estamos en una situación crítica. Nuestros almacenes están llenos de producción de años pasados que no se ha vendido. Producir un kilo de aceite esencial nos cuesta 20 euros pero el mercado nos ofrece 9 o 10 euros en el mejor de los casos. No recuperamos ni la mitad de los costes. Queremos saber si tiene futuro o no y si nos tenemos que dedicar a otra cosa".

Los productores desean conocer qué está pasando en los mercados y cuánta demanda hay. Están dispuestos a reducir producción o cambiar sus cultivos si hace falta.

En la Jornada Técnica sobre Plantas Aromáticas y Medicinales "Perspectiva de Futuro del Sector de las PAM. La crisis de la lavanda en España" también se ha hablado de nuevos usos que pueden tener los aceites esenciales y de qué pueden aportar las administraciones para apoyar al sector.

"España es potencia mundial de lavanda con 12 millones en exportaciones -explica el presidente de ANIPAM- pero es probable que se esté produciendo más de lo que se demanda".

Otra de las cuestiones que les gustaría conocer y regular es la proporción de componentes naturales en productos en los que está presente la lavanda o el lavandín como los de higiene, perfumería o cosmética.

La lavanda sirve de base para multitud de productos como aceites esenciales o perfumes, pero también para panes, cervezas, helados, vinos, o mieles.

Guadalajara, a la cabeza de la producción mundial de lavanda

La provincia de Guadalajara es una de las principales productoras de lavanda en el mundo con 6.000 toneladas que representan el 20% del total en España. Esa producción se concentra en Brihuega y alrededores (conocida como la Provenza española) con más de 3.000 hectáreas de las que sale en torno al 10% del aceite de lavanda a nivel mundial.

Eso sin tener en cuenta el impacto económico del turismo que se mueve en torno a festivales como el de la lavanda de Brihuega que este año se celebrará durante los fines de semana del 11 y 12 julio y 18 y 19 de julio con conciertos de Los Secretos, Iván Ferreiro, El Arrebato y Beret.

Se estima que en la comarca el gasto turístico medio deja entre 1,3 y 2,6 millones de euros.