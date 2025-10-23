Se incrementan los ataques del lobo en la Sierra Norte

Los ganaderos de la Sierra Norte denuncian que se han incrementado los ataques del lobo en la zona de Atienza y Gascueña de Bornova con al menos 9 nuevas muertes de ovejas y vacas.

En Gascueña de Bornova, un ternero ha sido hallado muerto; en Miedes de Atienza, se han perdido cinco ovejas; en Bustares, otro ternero; y en Cañamares, una oveja y un cordero.

Fernando Moreno, presidente de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara, reclama a la administración una respuesta más efectiva. Asegura que a pesar de las ayudas para compensar las pérdidas, no se cubren los daños reales. Además las indemnizaciones llegan tarde o no reflejan el valor real de los animales. .

Desde esta asociación insisten en la necesidad de revisar los protocolos de gestión del lobo y de establecer mecanismos que garanticen la convivencia sin que ello suponga el abandono de la ganadería extensiva, una actividad clave para el mantenimiento del medio rural y la economía local.

La Diputación de Guadalajara ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones de 400 mil euros para la compra de collares de vallado virtual para el ganado.

Se han solicitado 1.839.

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha tramitado 26 expedientes de ganaderos de la provincia.

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha anunciado nuevas ayudas y la agilización de los pagos por ataques de lobo.

El presidente de APAG, Juan José Laso, señala que las ayudas del Gobierno regional son insuficientes y se deben incrementar para poder convivir con el lobo.

Desde Ecologistas en Acción en Guadalajara, Raúl Ablanque, confirma que los ataques de lobo efectivamente se incrementan de manera cíclica al final del verano.

Los ecologistas reconocen la importancia de la ganadería que lleva más de 2.000 años en la provincia. También valoran medidas como los collares para el control del ganado y la creación de vallados virtuales, pero lo más importante -asegura Ablanque- para prevenir los ataques no se está haciendo: conocer al lobo.

El portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara asegura además que la Junta no está aportando información del comportamiento y las zonas donde se mueve el lobo a los ganaderos.

Tampoco se están aplicando otras medidas que sí están funcionando en otras comunidades como encerrar por la noche al ganado cuando hay mayor peligro de ataques.

El colectivo ecologista subraya la importancia del lobo ibérico para mantener el equilibrio del ecosistema pues su papel es clave en el control de la superpoblación de ciervos o jabalíes que se ha convertido en un problema.

Insisten en la necesidad de que ganadería y lobo convivan contribuyendo al equilibrio del ecosistema y medio natural.

En la provincia de Guadalajara hay 4 grupos de lobos: dos compartidos con la Comunidad de Madrid y Castilla y León; otros dos en la Sierra Norte de Guadalajara entre la zona de Gascueña de Bornova y el Alto Rey.