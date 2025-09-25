El incendio del Pico del Lobo está cerca de ser estabilizado

El incendio del Pico del Lobo en Peñalba de la Sierra en plena Sierra Norte de Guadalajara sigue activo pero la fase de estabilización está próxima.

Los frentes están prácticamente contenidos.

Miguel Aguilar, Jefe del Servicio de Incendios de la Delegación Provincial, ha destacado que la movilización de medios aéreos ha sido "brutal porque están actuando 18 helicópteros para un incendio de 700 hectáreas; algo que es inusual".

El fuego podría quedar controlado entre este viernes o sábado.

Ha calcinado 700 hectáreas pero -explica Aguilar- se espera que no afecte a muchas más (10 o 15). Sin embargo, las combustiones subterráneas en capas de turba obligarán a mantener la vigilancia durante al menos un mes.

Rubén García, delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta en Guadalajara, ha confirmado que el origen fue un rayo y ha subrayado la complejidad de este incendio por lo escarpado del terreno.

En cuanto a las críticas por la desactivación de los dos retenes cercanos (Montes Claros y El Vado) responde que habían pasado de extinción a preventivo por la desescalada de la campaña. Ha explicado que se les activó el martes cuando se pudo entrar al incendio de manera segura.

Asegura que se actúa de forma precisa y coordinada y que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha primado la seguridad.

"No vamos a poner en riesgo a ningún trabajador o trabajadora del dispositivo y por su puesto a ningún vecino o vecina de la zona afectada. Y quiero ser muy claro en este punto porque bajo ningún concepto vamos a permitir que los vecinos actúen en el incendio.

Ha insistido en que todos los recursos necesarios "están desplegados, coordinados a través del dispositivo INFOCAM, el Ministerio para la Transición Ecológica, y las Comunidades vecinas de Madrid y Castilla y León."