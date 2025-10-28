El Hospital de Guadalajara, pionero de la región en realizar trasplantes de médula ósea con donante externo

El Hospital Universitario de Guadalajara ha realizado este martes 28 de octubre el tercer trasplante alogénico de médula ósea con células madre de un donante externo.
Los dos primeros tuvieron lugar el 18 de junio y el 24 de julio y no solo lo fueron del centro hospitalario, fueron pioneros en toda de la región.
Esos dos pacientes se están recuperando satisfactoriamente desde entonces.
La directora general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, Cristina Pérez Hortet, ha destacado que este programa supone un hito para la Sanidad de Castilla La Mancha.
Este tipo de trasplante de células hematopoyéticas reemplaza la médula ósea enferma o dañada por células madre sanas que pueden regenerar la sangre.
Es la primera vez que se realiza con células, no del propio paciente, sino de otra persona. Eso supone posibilidad de rechazo, como ha señalado Dunia de Miguel, jefa de Hematología del Hospital de Guadalajara.
El Hospital de Guadalajara espera realizar unos 10 trasplantes alogénicos al año dando cobertura a todos los pacientes de Castilla-La Mancha que hasta ahora se derivan a otras comunidades.
El centro hospitalario realiza, sin embargo, trasplantes autólogos, con células del mismo paciente, desde 2009. Desde entonces se han realizado 312.
Desde el año 2002 se han realizado 408 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Este tipo de trasplantes se utilizan para tratar enfermedades como leucemias, linfomas, mielomas múltiples, aplasias medulares, anemias graves o enfermedades genéticas o inmunológicas.