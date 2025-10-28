Se han realizado ya los tres primeros en Castilla-La Mancha

El Hospital de Guadalajara, pionero de la región en realizar trasplantes de médula ósea con donante externo

En los trasplantes alogénicos se emplean células madre de un donante externo. Hasta ahora solo practicaban con las del propio paciente

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

El Hospital de Guadalajara, pionero de la región en realizar trasplantes alogénicos de médula ósea
El Hospital de Guadalajara, pionero de la región en realizar trasplantes alogénicos de médula ósea | J.J. Ramos SESCAM

El Hospital Universitario de Guadalajara ha realizado este martes 28 de octubre el tercer trasplante alogénico de médula ósea con células madre de un donante externo.

Los dos primeros tuvieron lugar el 18 de junio y el 24 de julio y no solo lo fueron del centro hospitalario, fueron pioneros en toda de la región.

Esos dos pacientes se están recuperando satisfactoriamente desde entonces.

La directora general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, Cristina Pérez Hortet, ha destacado que este programa supone un hito para la Sanidad de Castilla La Mancha.

Este tipo de trasplante de células hematopoyéticas reemplaza la médula ósea enferma o dañada por células madre sanas que pueden regenerar la sangre.

Es la primera vez que se realiza con células, no del propio paciente, sino de otra persona. Eso supone posibilidad de rechazo, como ha señalado Dunia de Miguel, jefa de Hematología del Hospital de Guadalajara.

El Hospital de Guadalajara espera realizar unos 10 trasplantes alogénicos al año dando cobertura a todos los pacientes de Castilla-La Mancha que hasta ahora se derivan a otras comunidades.

El centro hospitalario realiza, sin embargo, trasplantes autólogos, con células del mismo paciente, desde 2009. Desde entonces se han realizado 312.

Desde el año 2002 se han realizado 408 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Este tipo de trasplantes se utilizan para tratar enfermedades como leucemias, linfomas, mielomas múltiples, aplasias medulares, anemias graves o enfermedades genéticas o inmunológicas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer