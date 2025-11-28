Guadalajara vuelve a salir a la calle en apoyo al pueblo palestino

La Plataforma Guadalajara con Palestina convoca para este sábado 29 de noviembre una manifestación con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se enmarca en otras movilizaciones a nivel nacional.

La marcha partirá a las 12h del antiguo edificio de la Subdelegación del Gobierno, en el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre y bajará hasta la Plaza del Ayuntamiento.

La plataforma pide la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel y denuncia los asesinatos que se siguen produciendo. Según la portavoz Malgosia Szkandera ya se han registrado desde el alto el fuego más de 300 muertos entre los que se encuentran más de 60 niños. Ponen el foco en el agravamiento de las condiciones de vida en la zona.

Desde la Plataforma además reclaman la evacuación de la familia de Khaled, un vecino de Guadalajara que dejó Gaza hace 5 años. Su esposa y sus 4 hijos menores se encuentran desplazados en los campamentos de la playa de Khan Younis en el sur de la Franja de Gaza.

Han elaborado una carta que se está remitiendo al cuerpo diplomático español señalando que se trata de una medida humanitaria imprescindible para la seguridad de la familia y recuerda otras evacuaciones que ya han sido gestionadas en situaciones similares por el Ministerio español.

Por otra parte, llaman a colaborar con bonos solidarios de 10 euros para recaudar fondos dirigidos a la asociación "Unidos por Palestina" que actualmente está facilitando agua potable al norte de Gaza, una de las zonas más aisladas y con mayor escasez.

Esos bonos se pueden adquirir de manera presencial en Rincón Lento o Abriendo Fronteras pero también a través de la cuenta de Instagram de la Plataforma Guadalajara con Palestina @guadalajara_con_palestina.