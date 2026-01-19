Guadalajara se suma al duelo en unidad institucional por las víctimas de Adamuz

Guadalajara se ha sumado en unidad institucional al duelo por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En la Plaza Mayor de la capital se han reunido Junta, Diputación y Ayuntamiento para guardar un minuto del silencio al mediodía en señal solidaridad y respeto por las víctimas y familiares.

En representación del gobierno regional ha asistido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha recordado que el presidente Emiliano García-Page ha puesto a disposición los recursos que se puedan necesitar.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha destacado que presume que todos los municipios de Guadalajara se sumarán a los tres días de luto oficial a los que se les ha instado como lo ha hecho Cabanillas del Campo. Ha recordado la puesta a disposición de ayuda por parte de la institución provincial.

El Ayuntamiento de Guadalajara, además de convocar el minuto de silencio, ha suspendido toda la agenda municipal.

La alcaldesa Ana Guarinos no ha podido estar por una cita médica ineludible. En representación de la corporación municipal, presente en el minuto de silencio, el teniente de alcalde, Javier Toquero, ha expresado el "sentido homenaje a las víctimas y familiares".

La Universidad de Alcalá también ha convocado minuto de silencio y se ha sumado a las condolencias por el accidente de Adamuz.