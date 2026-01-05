Guadalajara ha sido la provincia castellanomanchega con más incidencias por nieve desde la activación del Meteocam a las 23 horas de ayer por fenómenos meteorológicos adversos

Esta mañana se han registrado hasta 13 incidencias por nieve que han ido bajando a medida que avanzaba la mañana, según el 112.

En Toledo se han producido hasta 4 y en Cuenca una.

La AEMET, sin embargo, desactivaba a las 10 de la mañana la alerta amarilla por nevadas en la provincia que ha amanecido con temperaturas bajo cero.

La más baja se registraba en Zaorejas con - 6,7 grados a las 6 de la mañana - seguida de 5 bajo cero en El Pedregal y Molina de Aragón.

En Molina han amanecido con una buena capa de nieve que ha obligado a actuar para garantizar la movilidad en el municipio.

A su alcalde Francisco Javier Montes, le preocupa especialmente que puedan formarse placas de hielo por las bajas temperaturas, sobre todo, con la perspectiva de la Cabalgata de Reyes.

La cabalgata arrancará a las 18 horas en Molina de Aragón. Partirá del Parque de la Alameda y recorrerá el Paseo de los Adarves hasta el Centro Cultural San Francisco.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara mantiene activado el Plan de Inclemencias Invernales hasta este 6 de enero.

Es un dispositivo que cuenta con maquinaria quitanieves, fundentes y dispositivos preparados en caso de ser necesario para garantizar la seguridad y la movilidad en la ciudad.

En el Recuenco, situado en el corazón del Alto Tajo, han celebrado la llegada de la nieve de una manera especial.

Se han despertado con unos cinco centímetros de grosor. Todo un acontecimiento, sobre todo, para sus nuevos vecinos.

Mariela Dávila, su marido y sus tres hijos llevan viviendo en el municipio desde junio. Es una de las dos familias que han llegado por la iniciativa local de repoblación.

Para los niños, que han residido en Sevilla, era toda una novedad.

La familia está encantada con la nieve y con su nueva vida en El Recuenco. Les encanta la tranquilidad y la vida rural en una zona en la que no les falta el trabajo pues regentan una empresa de reformas de construcción.

El municipio de El Recuenco, por cierto, se ha convertido en un referente de la lucha contra la despoblación en la provincia de Guadalajara. Los últimos datos del padrón municipal sitúan a la localidad en niveles de población que no se alcanzaban desde hace casi tres lustros.

Según el INE, tras tocar suelo en 2021 con apenas 61 habitantes, la localidad ha experimentado un incremento del 31 % en solo cuatro años, alcanzando los 80 empadronados en 2025.