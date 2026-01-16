Guadalajara repartirá 1.600 tapas en la inauguración de FITUR

La Diputación de Guadalajara ha presentado su campaña para FITUR 2026 y Madrid Fusión que se celebrarán respectivamente del 21 al 25 de enero y del 26 al 28 de este mes.

El lema de la campaña en esta Feria Internacional de Turismo, 'Guadalajara, sensaciones únicas', busca mostrar "cómo hace sentir Guadalajara a las personas que visitan la provincia. Apuestan por un “turismo lento” que invita al visitante a vivir la provincia y sentirse parte de "nuestra tierra" como ha destacado Elena Cañeque, diputada de Turismo, que ha presentado cuatro ejes principales: patrimonio, naturaleza, gastronomía y tradiciones.

El miércoles 21 de enero, coincidiendo con la inauguración de FITUR y la visita del presidente regional, Emiliano García-Page- se celebrará el Día de Guadalajara.

En el stand de la Diputación se podrán degustar 1.600 tapas elaboradas entre otros por el chef guadalajareño Mario de Lucas, vicepresidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería y representante de la Asociación de Cocineros de Castilla-La Mancha.

Durante FITUR se realizarán tres presentaciones.

Mondéjar dará a conocer su relevancia como tierra de viñedos.

El Colegio Provincial de Arquitectos de Guadalajara expondrá el trabajo de fotogrametría de castillos localizados en la provincia de Guadalajara desarrollado entre los años 2023 y 2024 destacando que "Guadalajara es la provincia de España con mayor número de castillos y fortificaciones" de España.

Y por último, ADEL Sierra Norte, de la mano de su presidenta María Jesús Merino, informará sobre un interesante proyecto de turismo ornitológico.

Guadalajara llega a FITUR con el reto de superarse a sí misma.

La Diputada de Turismo, Elena Cañeque, ha destacado los buenos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Guadalajara ha sido la provincia española que más ha crecido en pernoctaciones hoteleras (4,5%) entre enero y noviembre de 2025 y la cuarta que más crece en viajeros alojados (5,6%).