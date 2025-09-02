Guadalajara presume de contar con los primeros encierros cardioprotegidos de España

Los encierros de Guadalajara no solo cambian su recorrido este año y llegan al centro histórico por primera vez, también serán pioneros a nivel nacional como cardiprotegidos.

Ni siquiera Pamplona o San Sebastián de los Reyes ha contado con los 10 desfibriladores repartidos a lo largo del recorrido.

Así lo ha destacado Chema Antón, concejal de Seguridad, que lo ha calificado como "un despliegue sanitario sin precedentes".

56 efectivos sanitarios se distribuirán en 8 puntos del recorrido y habrá 7 ambulancias y un hospital de campaña en Santo Domingo.

Equipo desfibrilador móvil que se utilizará en los encierros de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Son solo parte de un dispositivo de seguridad que contará con entre 150 y 160 personas que trabajarán en Ferias y Fiestas. Se ha puesto el foco especialmente en la prevención, en la coordinación y planificación conjunta. Participarán Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

Los puntos fijos de seguridad estarán en el parque de la Concordia y en la Fuente de la Niña y habrá también un punto itinerante que recorrerá el paseo de San Roque. Igualmente, en cada punto de seguridad habrá puntos de atención contra agresiones sexuales, impulsados por la Concejalía de Igualdad, que estarán activos desde el día 15 hasta el día 21 durante la Semana Grande de Ferias y Fiestas, duplicando la cifra de años anteriores.

Habrá cortes de tráfico en zonas clave como la Fuente de la Niña (avenida Ricardo Vázquez Bosco y Pablo Segundo hasta la primera rotonda), el paseo de San Roque (acceso restringido a garajes y vecinos de la calle Mozárabe) y en La Concordia y plaza de España.

Habrá dispositivos especiales en eventos como el concierto del día 7 de septiembre 'Locos por la música' en la plaza de España o el del día 13 de 'Medina Azahara' en Santo Domingo, así como en el Chupinazo, que será el 15 de septiembre, jornada para la que, además, está previsto instalar un espacio psicosocial básico en las oficinas de registro de la plaza Mayor y dos unidades de soporte vital básico, además de atención sanitaria contra agresiones sexuales.

Habrá puntos contra las agresiones sexuales también en los conciertos y el Cuerpo de Bomberos tiene previsto, además, poner en marcha un plan de emergencia y seguridad para el día del espectáculo pirotécnico. Además, los bomberos realizarán inspecciones diarias de instalaciones y atracciones, y Protección Civil continuará con los puntos de encuentro y las pulseras para menores perdidos.