Guadalajara y Marchamalo se perfilan como piezas clave en el futuro mapa energético nacional

Guadalajara, Marchamalo y el Corredor del Henares se perfilan como piezas clave en el mapa energético de España que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y Red Eléctrica de España (REE)

Así lo ha destacado el alcalde de Marchamalo, el Rafael Esteban (PSOE) que celebra la "relevancia inédita" que tiene su localidad en la Propuesta Inicial de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica.

Marchamalo aparece en este plan como nodo de transporte eléctrico "de nivel nacional" con la construcción de una nueva subestación de gran capacidad, con posibilidad de expansión modular, que conectará con Torrelaguna y Fuentes de la Alcarria y distribuirá energía a toda la zona.

Las actuaciones que se realizarán en el término municipal de Marchamalo se sitúan como prioritarias para su ejecución hasta 2028.

Marchamalo presentará alegaciones a este plan con el objetivo "de mejorarlo y llegar con garantías de suministro eléctrico al menos hasta el año 2040.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), ha avanzado que el Ayuntamiento arriacense también presentará alegaciones y trabajará para asegurarse que se incluya a la ciudad en este plan.

Al igual que el alcalde de Marchamalo, defiende que la ampliación del suministro eléctrico es fundamental para el crecimiento empresarial, industrial y residencial de su ciudad.

La regidora de Guadalajara ha asegurado que podría producirse un nuevo apagón y ha apostado por un sistema mixto de energía que incluya a las renovables y a centrales nucleares como la de Trillo que, sin embargo, está abocada a su cierre y desmantelamiento a partir de 2035 por decisión del Gobierno de España.