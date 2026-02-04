Guadalajara inaugura una exposición con inventos de Leonardo da Vinci

Hoy se ha inaugurado en Guadalajara la exposición 'Leonardo da Vinci. El Inventor', que da el pistoletazo de salida a todo una nueva edición de Divulgaciencia, un programa de divulgación científica y cultural que se desarrollará hasta el próximo 4 de marzo en distintos espacios de la ciudad y que está dirigido a públicos de todas las edades.

Javier Toquero y Francisco Molina en la exposición 'Leonardo da Vinci: El Inventor" | Onda Cero Guadalajara

El Espacio Medarde, ubicado en la planta alta del Mercado de Abastos, alberga esta muestra que ahonda en la faceta como inventor de Leonardo da Vinci.

Reúne 21 máquinas y maquetas que se han construido basadas en los diseños del genio renacentista como poleas, grúas, alas batientes parecidas a un parapente, paracaídas y hasta un 'automóvil sintético' creado a partir de varios bocetos del genio renacentista, como ha detallado Francisco Molina, director de Cultura Entretenida, organizadora de la muestra.

Alas batientes y paracaídas de Leonardo da Vinci | Onda Cero Guadalajara

Aunque Leonardo da Vinci nos lo vio hechos realidad, muchos de sus inventos forman parte de nuestra vida cotidiana. Sin duda, un hombre del Renacimiento adelantado a su tiempo que dejó el Hombre de Vitruvio (dibujo icónico que ilustra las proporciones ideales del cuerpo humano) y dibujos detallados de la anatomía humana con 350 años de antelación.

La exposición incorpora además recursos audiovisuales en 3D, espacios participativos para facilitar la comprensión de los inventos.

Para desarrollar su impresionante faceta creativa, Leonardo Da Vinci, buscó el patrocinio de grandes mecenas como los Médici o los Sforza para desarrollar sus proyectos.

La exposición sobre Leonardo es parte del programa de Divulgaciencia que arranca hoy en Guadalajara y se desarrollará con múltiples actividades hasta el 4 de marzo, como ha avanzado el concejal de Cultura de Guadalajara, Javier Toquero.