Guadalajara estrena letras monumentales para dinamizar el turismo y embellecer la ciudad

Guadalajara estrena letras monumentales en dos puntos de la ciudad.

A partir de ahora los ciudadanos y visitantes podrán fotografiarse con ellas en la Glorieta de la Aviación con el emblemático Palacio del Infantado de fondo -junto a la Estación de autobuses y al nuevo Campus de la Universidad de Alcalá que contará con 4.000 alumnos. La otra ubicación es la Rotonda del Quijote.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha presentado este miércoles estas letras volumétricas en una comparecencia de prensa junto al concejal de Turismo, Víctor Morejón, y el artista que las ha diseñado, Ángel Luis Lorenzo.

La regidora arriacense ha destacado que además de una seña de identidad, su objetivo es dinamizar el turismo, proyectar Guadalajara en el exterior y embellecer la ciudad, una apuesta del gobierno municipal dentro un plan más amplio iniciado en 2023, con actuaciones ya realizadas como la mejora de la accesibilidad en el entorno del Palacio del Infantado.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a miembros del equipo de gobierno y el artista Ángel Luis Lorenzo durante la presentación de las letras monumentales de la ciudad | Onda Cero Guadalajara

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha contado que sacó del cajón este proyecto, que ha contado con una inversión de 59.355 euros y que no ha sido fácil de llevar a cabo, pero en el que ha colaborado todo el gobierno municipal.

"Va a aportar un elemento que va a trascender las fronteras de Guadalajara que era una de las pocas ciudades que no tenía letras para que el turismo se acercara y lo proyectara al mundo en un momento en que las redes sociales son muy importantes".

Por su parte, Ángel Luis Lorenzo ha sido el artista encargado de un diseño que aúna cultura, patrimonio y esencia de Guadalajara.

"Las Aes corresponden a las puntas de diamante del Palacio del Infantado. El hacerlas transparentes o de cristal fue con la posibilidad de que se pudieran iluminar por la noche y evocando al artista local Francisco Sobrino, uno de los exponentes del arte geométrico que utilizaba muchos materiales traslúcidos".

Este estreno llega en un momento clave: "Se produce en la previa de las ferias y fiestas de Guadalajara, lo que supone un doble motivo para visitar nuestra ciudad y sentirse orgullosos de ella", ha apuntado orgullosa la alcaldesa Ana Guarinos.