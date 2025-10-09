Guadalajara congelará impuestos y tasas para 2026

En Guadalajara no habrá subida de impuestos y tasas para 2026. El Ayuntamiento los mantendrá congelados.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Hacienda y teniente de alcalde del área económica, Alfonso Esteban.

Supone -ha dicho- un esfuerzo importante porque el consistorio tiene que hacer frente a dos grandes contratos: el de autobuses y el de zonas verdes.

La bajada del IBI, ha dicho Alfonso Esteban, no se producirá y lo justifica por el agujero de más de 23 millones heredado del PSOE que los socialistas niegan.

El proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio incluye una reducción del 50% en la tasa de basura para alojamientos de 1 a 10 plazas y una bonificación del 90% para adaptación de espacios para discapacitados.

El teniente de alcalde del Área Económica también se ha referido a la nueva regulación de la Zona Azul, que permitirá el pago por minuto real de estacionamiento y no a partir del minuto 20 como ahora. Además se reducirá el horario de cobro en agosto "solo de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes".

Además Alfonso Esteban ha avanzado la eliminación de tasas por la elaboración de informes de la Policía Local destinados a aseguradoras y una rebaja en la tasa de ocupación de vía pública para puestos y ferias.

Está previsto que este proyecto de ordenanzas fiscales quede aprobado el próximo martes en Junta de Gobierno y vaya a pleno el 31 de octubre.