Guadalajara, una ciudad diferente para gobierno y oposición

Guadalajara ha celebrado hoy el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hecho balance de su gestión transformadora de la ciudad en todas las áreas; que ha pasado de la parálisis a la acción.

Ha destacado que Guadalajara es una ciudad con mejores servicios: más limpia y segura. La ha situado como un referente en planificación urbana sostenible, locomotora del empleo y una de las ciudades más transparente de España, la segunda capital más transparente de la región en gestión municipal.

La alcaldesa ha subrayado además la inversión histórica de 30 millones de euros en políticas sociales o la construcción de 559 viviendas protegidas, de las cuales 156 serán de alquiler asequible.

Como portavoz del PP, Alfonso Esteban, teniente de alcalde del Área Económica y concejal de Hacienda, ha destacado la recuperación de la estabilidad financiera del Ayuntamiento, la buena gestión que está consiguiendo superar el agujero de más de 23 millones que les dejaron los socialistas y la recuperación de servicios como el de limpieza o transportes que espera sacarse a licitación antes de que finalice el año para adjudicar nuevo contrato en 2026 tras tres años de prórroga.

Vox ha presumido de haber puesto fin al despilfarro y los chiringuitos ideológicos y ha defendido su gestión en las concejalías que encabeza como las de Servicios Sociales, Turismo o Cultura.

Desde la oposición, el PSOE ha presentado seis ejes de trabajo para reactivar Guadalajara y han echado en cara a la alcaldesa y su equipo que viven de las rentas recibidas de su anterior gestión.

Alberto Rojo, exalcalde y concejal socialista, ha echado en cara al gobierno municipal su incapacidad para el diálogo; que presuma de viviendas que están prácticamente todas pagadas por la Junta. También el retraso en poner en marcha el nuevo servicio de autobuses, tener una ciudad con plagas o haber desmantelado la cultura.

Rojo ha afeado a Ana Guarinos que se adjudique el mérito del nuevo Parque de Bomberos, el nuevo Campus Universitario de la Universidad de Alcalá en la ciudad o la Casa del Cuento pues son proyectos que impulsó su gobierno en la anterior legislatura.

Desde el otro grupo de oposición, AIKE, su portavoz Susana Martínez ha calificado de irreal la presentación que ha hecho Ana Guarinos de la ciudad.

"No estamos en los mundos de Yupi. Dejen de levitar. La ciudad está igual que estaba" -ha dicho.

Ha acusado a la alcaldesa de haber desmantelado el área de Empleo y de tener un equipo de gobierno con unos cuantos concejales desaparecidos pues hay áreas en las que no pasa "absolutamente nada".

Falta crecer en servicios, vivienda o transporte en una ciudad que tendrá más de 100.000 habitantes ya -ha señalado la portavoz de AIKE.

La alcaldesa ha criticado la subida de impuestos del gobierno de Pedro Sánchez mientras que en 2026 en Guadalajara se congelarán tasas e impuestos como el IBI.

En Guadalajara -ha reconocido Ana Guarinos- "queda mucho que hacer y nadie nos va a parar".