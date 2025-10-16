Guadalajara celebra una nueva edición del Salón de Automóvil

Guadalajara ha inaugurado este jueves 16 de octubre su 18ª edición del Salón del Automóvil en el Palacio Multiusos de la ciudad

La cita para aquellos interesados en comprar un automóvil o conocer las novedades del sector es hasta el sábado 18 de octubre de 11 a 21 horas.

Participan 16 concesionarios y 32 marcas.

En la inauguración han estado representadas todas las instituciones a nivel regional, provincial y local así como los empresarios.

El Salón del Automóvil de Guadalajara cumple su mayoría de edad y se ha convertido en un referente.

Así lo ha destacado Raúl de la Fuente, Diputado de Proyectos ,Planes provinciales y cooperación técnica.

Los buenos datos de Guadalajara en el sector del automóvil avalan también este salón.

Santiago Baeza, director general de Empresas en el gobierno regional, ha destacado los de Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha subrayado el peso del sector automovilístico en Guadalajara y la necesaria colaboración entre administraciones para el desarrollo económico.

La presidenta de CEOE-Cepyme, María Soledad García, que ha sido la encargada de la apertura oficial de este Salón del Automóvil de Guadalajara, ha señalado su importancia para el impulso del sector empresarial.

Ha agradecido el esfuerzo de los concesionarios, talleres y trabajadores que "año tras año apuestan por mantener vivo este escaparate del motor".

Ha tenido también palabras de agradecimiento para las entidades financieras presentes, como BBVA Consumer Finance, "cuyo apoyo facilita que muchos compradores puedan dar el paso hacia un coche nuevo".

Esperan superar las cifras del año pasado cuando se vendieron 157 vehículos con unos ingresos de 3,8 millones de euros.