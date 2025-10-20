El gobierno de CLM destinará más de un millón de euros a recuperar la zona afectada por el incendio del Pico del Lobo

El gobierno regional destinará 1,2 millones de euros a 5 líneas de actuaciones de recuperación y mejora en la zona afectada por el incendio del Pico del Lobo, que ha calcinado 2.600 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García, ha detallado este lunes 20 de octubre en rueda de prensa que se trabajará en la sustitución de la tubería de agua potable de 18 kilómetros que ha quedado afectada por el fuego en distintos puntos en El Cardoso-Peñalba de la Sierra y pedanías de Colmenar de la Sierra, Corralejo y Cabida así como en los municipios de Majaelrayo, Catalojas y Campillo de Ranas.

El suministro -ha señalado la delegada- se está realizando por medio de cisternas.

Además, está previsto realizar desbroces para la mejora de pastos y favorecer la ganadería extensiva y la apicultura tras el incendio.También se acondicionarán abrevaderos y balsas para el ganado, nuevos caminos y accesos a zonas de pasto.

Por otra parte, Rosa García ha avanzado que se incrementarán en un 30% las indemnizaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los ataques del lobo. Asimismo se agilizarán los plazos de pago y se subvencionará la instalación de vallados virtuales y collares GPS para la protección del ganado como medida de prevención.

La delegada de la Junta también ha detallado otras actuaciones del gobierno regional en Guadalajara y provincia como el proyecto piloto y pionero de la puesta en marcha de un recurso para jóvenes con problemas de conducta o adicciones.

Rosa García también se ha referido a la puesta en marcha de un programa residencial y de intervención para facilitar la integración laboral para personas con problemas de salud mental. También a las 4 viviendas para personas con discapacidad intelectual que se están construyendo en Guadalajara con 32 plazas en total y un centro de día para 36 personas.

En el área sanitaria, habrá dos nuevos centros de salud en Cabanillas del Campo (que podría abrir a partir de Navidades) y el centro de Los Valles en Guadalajara.

En 2026 abrirá un nuevo centro de la mujer en Brihuega. Se sumará al que se ha puesto en marcha en Sacedón. La región llegará a 90 centros de este tipo consolidando -ha destacado García- a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma a nivel nacional con mayor número en relación a población. En la provincia de Guadalajara hay 12 centros de la mujer, 3 de ellos de acogida a víctimas de violencia de género.

Próximamente además se pondrá en marcha un nuevo recurso de Atención Temprana hospitalaria en el Hospital de Guadalajara. Con este nuevo servicio se atenderá a bebés en situación de riesgo ayudando a mejorar su pronóstico y calidad de vida en áreas como neonatología, pediatría o UCI neonatal.

El Hospital Universitario finalizará las obras de conexión de los dos edificios y contará con 3.000 metros cuadrados adicionales.

La delegada de la Junta en Guadalajara también ha destacado 156 nuevas viviendas de alquiler asequible en Guadalajara.

En cuanto al transporte, el gobierno regional mantendrá la financiación íntegra del Plan Astra -que facilita las conexiones por autobús entre Guadalajara capital y el Corredor del Henares- para Alovera, Quer, Villanueva de la Torre. Se pondrá en marcha un nuevo servicio de lanzadera entre Alovera y la estación de Renfe en Azuqueca de Henares y otra nueva lanzadera entre Pioz y El Pozo todos los días de la semana.

Por su parte, la comarca de Molina de Aragón contará con un nuevo servicio de transporte a demanda que estará operativo en el primer trimestre de 2026 facilitando la movilidad en las zonas menos pobladas.

En el área de educación, el Instituto Ana María Matute de Cabanillas del Campo contará, entre otras nuevas instalaciones, con 5 nuevas aulas polivalentes para 3 ciclos formativos (uno de grado medio y dos superiores).

Y el colegio Maestra Teodora de Marchamalo se ampliará con 6 aulas de primaria.