El fuego en el Pico del Lobo en Peñalba de la Sierra se eleva a nivel 1

La llamada de un particular daba el aviso a las 8.13 horas del incendio este domingo que comenzó en la pedanía de Cardoso de la Sierra en pleno Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, reserva natural protegida.

El número de efectivos se ha incrementado. Un total de 33 medios -13 aéreos- y 140 personas están trabajando en las labores de extinción del fuego declarado este domingo que ha elevado su gravedad y ha provocado el corte de la carretera GU-187, con afección a bienes de naturaleza no forestal.

Han llegado efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: dos helicópteros LIMA y una Brigada-A, de las conformadas por 13 brigadistas, así como dos helicópteros bombarderos tipo 2.

Según CCOO en GEACAM, se han desplazado también al menos 3 retenes de Cuenca.

Así lo denuncian desde CCOO en GEACAM, la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.

Subrayan que en Guadalajara solo está disponible un 29% de los medios de extinción en la actualidad.

Según Iñaki Blanco Muñoz, delegado de CCOO en Guadalajara, en declaraciones a Onda Cero Guadalajara "únicamente queda activo el retén de Cogolludo mientras que dos retenes que hasta unos días estaban en la zona donde se desató el incendio del Pico del Lobo han quedado desactivados.

Los trabajadores fijos -señala- están haciendo labores de desbroce mientras ven actuar a otros medios de extinción venidos de fuera y ven arder una zona que conocen perfectamente.

Blanco asegura que es la primera vez que se han puesto de acuerdo 7 sindicatos que vienen denunciando desde junio las políticas forestales erróneas por parte del gobierno regional basadas en IPP o Índice de Propagación Potencial de Incendios.

El 30 de septiembre termina oficialmente la temporada de riesgo alto de incendios, pero durante este mes ese riesgo viene dado por rayos y tormentas.

Guadalajara -dicen desde el sindicato- es la provincia más afectada por los recortes en medios de extinción forestal