Dos detenidos en Horche por apalear a un perro hasta la muerte

Dos hombres han sido detenidos en Horche por apalear a un perro hasta la muerte.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Guadalajara hallaron el cadáver de un pastor alemán en el interior de un coche.

Dos varones de 40 y 49 años de nacionalidad española están acusados de un delito de maltrato animal.

Los agentes acudieron a prestar auxilio a un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921 en el término municipal de Horche.

Pudieron comprobar que el conductor, en todo momento muy nervioso, presentaba restos de sangre en sus vestimentas.

Localizaron al perro en el maletero en una bolsa. Presentaba un importante traumatismo en la cabeza.

Tras una laboriosa investigación se pudo esclarecer que el dueño del animal habría encargado a otra persona que se deshiciera del perro.

Habían extraído el microchip al animal para dificultar la identificación del propietario.

Las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos conllevan penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.