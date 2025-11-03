Desmantelada en Trijueque una nueva plantación de cannabis y marihuana indoor.

Se han intervenido 612 plantas y 66 kilos de marihuana y cannabis sativa.

Además cuatro personas han sido detenidas por tráfico de drogas y robo de fluido eléctrico por fraude valorado en más de 13.000 euros.

Las plantas estaban localizadas en diferentes estancias del inmueble donde se encontraba la infraestructura necesaria para el cultivo ilegal: aparatos de climatización, extracción de aire, lámparas de iluminación y calor; sistema de riego y fertilizantes para forzar el crecimiento de la plantación.

La operación -que culminó con la última detención el pasado 29 de octubre en Torrejón de Ardoz- ha sido conjunta entre el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha y agentes de la Guardia Civil de Sigüenza.