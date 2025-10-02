Convocada concentración urgente en Guadalajara en apoyo a la flotilla humanitaria

La Plataforma "Guadalajara con Palestina" ha convocado este jueves a las 19h una concentración urgente en la Plaza Mayor de Guadalajara después de que Israel haya interceptado la flotilla humanitaria y haya detenido a integrantes como activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Exigen su liberación.

Desde la Plataforma califican de gravedad lo ocurrido y llaman a la movilización social para incrementar la presión sobre el gobierno de Israel.

Su portavoz Malgosia Skandera explica que reclaman la condena clara del genocidio, protección, que España rompa todas las relaciones diplomáticas, económicas, institucionales y un embargo inmediato a un estado que está raptando a personas civiles que llevan ayuda humanitaria de forma totalmente pacífica a un lugar asediado por la masacre y el horror".

Aseguran que ya han muerto medio millón de palestinos pues muchos de ellos no constan en las cifras oficiales.

Cómo señal y protesta y reivindicación, este mediodía los estudiantes se han concentrado convocados por su Sindicato frente a la Subdelegación del Gobierno de la capital alcarreña.

Además, la Plataforma Guadalajara con Palestina insiste en pedir al Ayuntamiento arriacense gobernado por PP y Vox una declaración institucional de condena que ya rechazó en moción del grupo AIKE.

El Grupo Municipal Socialista lo volverá a intentar. Presentará otra moción este viernes 3 de octubre en el pleno municipal pidiendo que el Ayuntamiento “condene el genocidio en Gaza y coloque un crespón en la fachada del edificio consistorial que visibilice esta condena”.

El pasado domingo más de 2.000 guadalajareños se sumaron a la manifestación convocada por la Plataforma por una "Palestina libre".