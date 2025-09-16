Consternación en Podemos por la muerte de una de sus concejalas más jóvenes

Podemos Castilla-La Mancha ha hecho público el fallecimiento de su actual secretaria de Acción Institucional y exconcejala, Martina García Anguita, de 25 años.

Martina estudiaba en la actualidad el grado de Derecho.

Fue durante el mandato de 2019 una de las concejalas más jóvenes de la historia con tan solo 19 años, en el municipio de Marchamalo. Además, ocupó en distintas ocasiones puestos en las papeletas electorales, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024. En la pasada asamblea ciudadana de Podemos C-LM concluida el 15 de diciembre Martina fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región.

A través de su Coordinador autonómico, José Luis García Gascón, desde Podemos han estado sus últimos días acompañándola a ella y a su familia. Desde la formación morada han respetado su deseo de preservar su privacidad.

Desde Podemos manifiestan “estar destrozados ante la pérdida de una gran compañera y amiga que, ante todo, era una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar”.

Están organizando muestras de apoyo y despedida en grupos de militancia de toda la región.