El concejal de Festejos de Guadalajara niega la adjudicación a dedo los contratos de los nuevos encierros

Enfrentamiento entre PP y PSOE en relación con los nuevos encierros que llegan al centro histórico este año, a dos semanas del pistoletazo de salida que será el jueves 18 de septiembre a las 8 de la mañana.

El concejal de Festejos, Santiago López, ha pedido este miércoles urgente rectificación al edil socialista Juan Flores y en caso de que no se produzca, su dimisión inmediata por afirmar (lo hacía este martes 2 de septiembre en rueda de prensa) que se ha contratado a dedo a una empresa para la asesoría técnica de los encierros por más de 13 mil euros. Este contrato se suma a otros dos por valor de más de 356 mil euros para montaje y desmontaje de talanqueras y ejecución del recorrido.

El edil de Festejos -que ha mostrado los contratos a la prensa- niega que la adjudicación haya sido a dedo. Ha dicho que "es completamente falso y mentira".

Ha afirmado que "todos los contratos se ajustan a la normativa y se han realizado a través de procedimientos de licitación pública y abierta, donde cualquier tipo de empresa que reuniera las condiciones de los pliegos podía presentar sus ofertas".

El concejal de Festejos ha avanzado que este asunto ya ha puesto en manos de la asesoría jurídica con el objetivo de iniciar las acciones judiciales pertinentes por la vía penal o la que corresponda.

Juan Flores, concejal del PSOE en Guadalajara | PSOE Guadalajara

El concejal socialista Juan Flores se ha negado a rectificar.

Nosotros lo único que hemos hecho es exponer una serie de datos objetivos públicos para quien los quiera consultar y pedir explicaciones". ha señalado en una comparecencia tras la realizada por López Pomeda este mismo miércoles.

Ha argumentado que si bien el mencionado contrato realizado puede ser legal, la adjudicación es "directa" y se ha realizado "sin un trámite de contratación abierto".

En este sentido ha insistido en que en su grupo no se cuestiona la legalidad del contrato en sí, sino su "para qué" y su sentido, especialmente cuando ya existe una empresa dedicada a la gestión integral de los encierros.

El edil de Festejos, Santiago López, ha respondido que esa empresa se encarga solo de la gestión, pero no del montaje de talanqueras ni de la fabricación o instalación de infraestructura.

López también ha negado la vinculación con la trama Púnica de corrupción de la empresa contratada para la asesoría técnica de los encierros y de uno de sus socios, Emilio Esteban, ex gerente de Festejos y Encierros de San Sebastián de los Reyes.

"La persona mencionada no está imputada ni investigada en dicho caso" y ha añadido que "tampoco se contrata al señor Emilio Esteban a título personal, sino que él está dentro de una sociedad que nada tiene que ver exactamente con ese caso".

El concejal de Festejos ha insistido en que todas y cada una de las empresas han cumplido con los procedimientos que marca el Ayuntamiento".

El edil del PSOE, Juan Flores, ha señalado que él en ningún momento ha dicho que alguien estuviera "imputado" o "condenado" y defiende que lo que daña la imagen de la ciudad es no saber cómo se utiliza nuestro dinero público, el por qué, la opacidad, la falta de transparencia".