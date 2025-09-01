El concejal de 'Contigo' abandona el gobierno tripartito en Torrejón del Rey

El concejal de 'Contigo Somos Democracia, José Manuel Galindo, ha decidido abandonar el equipo de gobierno tripartido del que formaba parte junto a Vox y PP en Torrejón del Rey.

Galindo pasa a la oposición y deja las concejalías de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Transporte, Comercio y Empresas, argumentando un incumplimiento reiterado de los acuerdos alcanzados y "acumulación de hechos graves" a lo largo de la legislatura.

Alega falta de falta de transparencia y ocultación de información relevante para el ejercicio de sus responsabilidades, la ausencia de dotación presupuestaria en sus áreas de competencia que ha calificado en declaraciones a Onda Cero Guadalajara de "ridículas" y que le han impedido el desarrollo de proyectos para la ciudadanía como la atracción de inversión y la creación de un polígono industrial en el municipio.

Señala la pérdida de confianza en la Alcaldía, que ostenta Mª Belén Manzano (Vox), "a la hora de gestionar presupuestos para el bienestar de los vecinos".

Además Galindo denuncia que se han llevado a cabo "reuniones y toma de decisiones en sus concejalías sin su conocimiento ni participación".

Asegura que se llevó a pleno la aprobación de una subvención a una asociación taurina sin acordarlo con él como edil de Bienestar Animal.

"No se pueden llevar este tipo de asuntos a golpe de amenazas! -señala.

Afirma que también ha encontrado "obstáculos" para difundir los trabajos realizados en los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento.

El concejal de Contigo Somos Democracia reivindica su independencia y está convencido de que desde la oposición hará un mejor trabajo "fiscalizando la gestión municipal y defendiendo con firmeza los intereses" del municipio.

"Yo no he estado en el gobierno por el suelo, como se ha dicho. Yo vuelvo a trabajar. Dejo de cobrar mi salario en el ayuntamiento y me voy a la oposición. Aprobaré lo que tenga que aprobar por el bien del pueblo. Decidimos entrar en estas siglas para trabajar por el municipio y no nos casamos con nadie. Nos da igual unos que otros. Queremos un municipio real"- asegura José Manuel Galindo.

Ahora Vox y PP se quedan en minoría con 6 concejales: 3 cada uno.

La oposición tiene 7 en total: 5 del PSOE, el independiente por Hablamos y José Manuel Galindo, de Contigo Somos Democracia.

La moción de censura es una posibilidad -dice el edil de Contigo- pero afirma que no depende de él.