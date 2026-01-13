Se complica la recuperación del suministro de agua potable en Atienza

El alcalde de Atienza, Pedro Loranca, reclama una solución urgente para recuperar el suministro de agua en el municipio pero la solución para ello puede tardar en llegar.

El regidor muestra su extrema preocupación ante un problema que se agrava día a día.

Desde el 29 de diciembre no pueden consumir agua del grifo por presencia de arsénico. El municipio empezó a utilizar un pozo en desuso tras la avería del principal que se originó en el verano. Al sustituir la bomba en este pozo, las tuberías cayeron por accidente a más de 100 metros de profundidad.

Este lunes el alcalde de Atienza se reunía con el presidente de la Diputación, José Luis Vega que le ha pedido que se deje asesorar para no tomar decisiones erróneas como fue habilitar el citado pozo.

Vega ha asegurado en Onda Cero Guadalajara que la Diputación no escatimará recursos para recuperar la red de abastecimiento de agua potable a pesar de que la gestión del agua en el municipio depende del Ayuntamiento.

La institución provincial ha presentado diferentes vías de actuación y ha recomendado al Ayuntamiento iniciar los trámites para la legalización de su manantial y los dos sondeos que actualmente suministran agua a la población.

La Diputación de Guadalajara sigue aportando agua en cisternas y en garrafas para consumo humano, pero la red de abastecimiento está vacía, según el alcalde de Atienza quien señala que las cisternas se quedan cortas y reclama urgencia en la recuperación del pozo principal.

Según José Luis Vega, la institución provincial inició antes del 29 de diciembre el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del pozo principal, con un presupuesto superior a los 32.000 euros; pero precisa la necesidad de realizar análisis de todo el agua.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mostrado la disposición de la Junta a ayudar a Atienza pero ha señalado que no han recibido ninguna petición formal.