Comienza el traslado de los pacientes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Gudalajara

Este martes se ha iniciado el traslado de 10 de los 19 pacientes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara a la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete.

El próximo 21 de octubre se completará y se procederá al cierre con la reubicación correspondiente de los trabajadores que se han movilizado convocados por UGT para evitarlo y reclamar que la unidad se mantenga.

Félix Santos, trabajador de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara, muestra su preocupación por la adaptación de estos pacientes de avanzada edad a un nuevo entorno.

Elena Martín, directora gerente del Área Integrada de Guadalajara, asegura que el cierre de esta unidad es una decisión meditada pues no podían mantener 44 trabajadores para atender a 19 pacientes.

Los trabajadores de la Unidad de Alcohete -que también se han concentrado este martes como vienen haciendo periódicamente- afirman que faltan medios para atenderlos.

Los integrantes de la plantilla de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara serán trasladados a otras áreas, pero -según Elena Martín- podrán elegir destino, no solo este año sino también el que viene.

Sin embargo, estos todavía no tienen comunicación oficial sobre esos traslados, como asegura Félix Santos.