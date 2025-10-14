El próximo 21 de octubre se completará el traslado y se procederá a su cierre

Comienza el traslado de los pacientes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Gudalajara

La directora del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, sostiene que no podían mantener a 44 trabajadores para atender a 19 pacientes

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Este martes se ha iniciado el traslado de 10 de los 19 pacientes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara a la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete.

El próximo 21 de octubre se completará y se procederá al cierre con la reubicación correspondiente de los trabajadores que se han movilizado convocados por UGT para evitarlo y reclamar que la unidad se mantenga.

Félix Santos, trabajador de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara, muestra su preocupación por la adaptación de estos pacientes de avanzada edad a un nuevo entorno.

Elena Martín, directora gerente del Área Integrada de Guadalajara, asegura que el cierre de esta unidad es una decisión meditada pues no podían mantener 44 trabajadores para atender a 19 pacientes.

Los trabajadores de la Unidad de Alcohete -que también se han concentrado este martes como vienen haciendo periódicamente- afirman que faltan medios para atenderlos.

Los integrantes de la plantilla de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara serán trasladados a otras áreas, pero -según Elena Martín- podrán elegir destino, no solo este año sino también el que viene.

Sin embargo, estos todavía no tienen comunicación oficial sobre esos traslados, como asegura Félix Santos.

