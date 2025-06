El colectivo LGTBI+ celebrará en Guadalajara su manifestación del Orgullo reivindicando su bandera

"Sin bandera no hay orgullo' es el lema que ha elegido la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el próximo sábado, 28 de junio.

Han presentado este lunes los actos que han organizado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara, pero sin el Ayuntamiento arriacense que ha programado, por su parte, una semana del Orgullo cultural.

Fiorella Sánchez, representante de la Asociación WADO LGTBI+, ha defendido que la bandera arcoíris es mucho más que un adorno, es un símbolo de reivindicación, diversidad, igualdad y solidaridad que visibiliza a un colectivo invisibilizado. "Hemos sido históricamente un colectivo ignorado, que siempre ha ido a la cola".

Por eso, reclaman al Ayuntamiento de Guadalajara se ponga en la fachada consistorial la bandera.

"No nos sentimos representados ni por el Ayuntamiento ni por la Concejalía de Igualdad" -ha añadido- No han contado con nosotros para nada y han hecho su programación por su cuenta. Nuestra reivindicación es mucho más que cultura -ha dicho- en alusión al programa municipal de la Semana del Orgullo - y no es suficiente iluminar un edificio (Arriaca), como ha decidido el Ayuntamiento de Guadalajara.

La misma petición de poner la bandera arcoíris en la fachada consistorial la ha realizado, la delegada de Igualdad de la Junta en Guadalajara, Laura Gil, quien ha anunciado que a mediados de julio abrirá en Guadalajara y en el resto de provincias un Servicio de Atención Integral a las Personas LGTBI.

También ha recordado que el gobierno regional sigue trabajando en la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Tanto la Junta de Comunidades como la Diputación de Guadalajara han mostrado su apoyo a WADO LGTBI y su compromiso con la igualdad y la diversidad.

La diputada de Igualdad, Margarita Morera, ha puesto el foco construir una provincia "más justa e inclusiva" y en la situación que vive el colectivo LGTBI especialmente en el entorno rural.

En cuanto a las celebraciones, el viernes 27 de junio, la Asociación WADO celebrará la gala de entrega de los Premios Panal Wado, que este año cumplen su octava edición. Con estos galardones se busca "destacar a las personas o entidades más representativas que han colaborado con el colectivo".

El sábado 28 de junio, la manifestación del Orgullo partirá a las 20:30 de la Plaza de España. Recorrerá las calles del centro y finalizará en el aparcamiento del Centro San José, con la actuación de Antojitos Drag Show y el Dj David Bernal, a partir de las 22:00 horas. La fiesta se trasladará después al Faray, en la calle Bardales.