Las cenizas del incendio del Pico del Lobo contaminan ríos como el Jarama

Ecologistas en Acción denuncia la contaminación por las cenizas del incendio del Pico del Lobo en la Sierra Norte de Guadalajara que han afectado a ríos como el Berbellido y el Jaramilla que desembocan en el Jarama.

Las cenizas y el lodo han sido arrastrados por las últimas lluvias y están llegando hasta el embalse de El Vado -donde vierte sus aguas el Jarama- que abastece al Canal de Isabel II que a su vez proporciona suministro de agua a Madrid.

Esta contaminación -denuncia Raúl Ablanque, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara- está acabando con la vida de la fauna: peces, anfibios o invrertebrados y podría acabar con especies amenazadas como la trucha común y el mirlo acuático.

Según los ecologistas, la labor preventiva es fundamental. Se podían haber creado diques naturales de contención con restos de vegetación para evitar el arrastre de ceniza.

Raúl Ablanque califica de nefasta la gestión del incendio durante y después de la extinción.

Asegura que si se hubieran tomado las medidas adecuadas podría haberse evitado este desastre medioambiental.

Este incendio, que se declaró el 21 de septiembre y se extinguió oficialmente el 14 de octubre, ha arrasado 3.000 hectáreas.

Desde Ecologistas en Acción defienden en tiempos de cambio climático que en épocas de alto riesgo de incendio se mantengan todos los operativos de extinción al 100% toda la temporada alta.