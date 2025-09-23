CCOO en Geacam Guadalajara exige la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible por el incendio del Pico del Lobo

CCOO en Geacam Guadalajara ha exigido este martes la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

En rueda de prensa han calificado de negligente su gestión que ha dejado en la provincia el 29% de sus medios de extinción desactivando el resto, incluidos los dos retenes (Montes Claros y El Vado) más cercanos ( a 12-14 kilómetros) del incendio que se originó el sábado el Pico del Lobo en la pedanía de El Cardoso de la Sierra.

El personal que queda en estos retenes permaneció inactivo el domingo. Ayer finalmente se incorporaron a los trabajos de extinción después de denunciar en un comunicado su situación. Durante buena parte de la jornada de este lunes hicieron labores de mantenimiento o desbroce.

Iñaki Blanco, presidente del Comité Empresa de Geacam en Guadalajara, ha subrayado

"Estás viendo que están trayendo medios de todos los sitios, pero los medios propios que tienes no los activas para ir al incendio. Eso es lo que nosotros denunciamos".

"Si tenemos medios activados, normalmente los incendios los dejamos en conato. Si no hay una actuación rápida pñasa lo que está pasando ahora", ha advertido Eduardo Medina, delegado de CCOO en Geacam Guadalajara.

Según Iñaki Blanco, CCOO y el resto de sindicatos vienen denunciando desde junio las políticas forestales erróneas por parte del gobierno regional basadas en IPP o Índice de Propagación Potencial de Incendios cuando en septiembre son los rayos de tormentas unas de las principales causas de los fuegos que suelen afectar a la zona norte y al Alto Tajo.

Se apunta a que la causa de este incendio en el Pico del Lobo fue un rayo.

Desde CCOO reivindican que todos los retenes estén activos hasta el 30 de septiembre –