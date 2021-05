Castilla-La Mancha, sin toque de queda ni cierre perimetral

Así lo ha indicado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha indicado que servicios jurídicos del ejecutivo autonómico no ven (el toque de queda) "con alcance jurídico con consistencia".

No obstante, ha precisado que sí se plantea tomar "decisiones localizadas en los municipios donde se disparen" los datos, así como un cambio en los estándares de las cifras de incidencia "de forma acompasada al nivel de vacunación".

Estas decisiones se adoptarán este sábado en Consejo de Gobierno extraordinario.

"Vamos a tener que lidiar a partir el domingo con una impotencia extraordinaria, al virus se le había puesto un torniquete, ahora vamos a tener a mano tiritas y gasas para parar la hemorragia. Ojalá no se desencadene otra ola de contagios. Aunque no llueva no quiere decir que no haya tormenta y que no se necesite impermeable", ha afirmado.

García-Page ha deseado que "ojalá haya avances en el planteamiento de universalizar la vacuna", porque "hasta que no esté arreglado el problema en el planeta, no estará arreglado" del todo.

Nivel 3 Quintanar del Rey

Entre tanto, la Consejería de Sanidad ha decretado el nivel 3 de medidas sanitarias en Quintanar del Rey por el aumento de contagios.

Tarancón vuelve al nivel 2 y se vigila la evolución de Fuente del Pedro Naharro, donde esta semana ha habido tres aulas confinadas del centro educativo.

Desde la Administración han vuelto a mandar un mensaje de prudencia a los ciudadanos, dado que auguran muchos desplazamientos en los próximos días tras el fin del estado de alarma, según ha advertido la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez.

Vacunacion

Respecto a la vacunación, este viernes comienza la vacunación en el tramo entre 50 y 59 años, con "48 horas de antelación", ya que estaba previsto que comenzara el próximo domingo, según la Junta.